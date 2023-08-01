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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес активно занимается своим личным блогом. Со своими подписчиками она делится многими подробностями о себе. Недавно стало известно, что экс-звезда телестройки рассталась со своим парнем – Романом Капаклы. В отношениях пара пробыла всего полгода.

Об их романе общественность узнала посредством громкого скандала. Супруга Романа Марина Африкантова застала пару за любовными утехами. После этого Африкантова и Капаклы развелись. И хотя в самом разгаре скандала Роман отрицал свою вину, то затем он стал открыто появляться с Мусульбес на публике. Пара активно выкладывала в Сеть совместные фотографии личного характера.

Однако в конце июля Капаклы заявил о расставании с Мусульбес. По его словам, разрыв не является окончательным. Молодым людям необходимо время, для осознания цели их дальнейших отношений. Татьяна не стала комментировать разрыв с Романом, а заявила, что не довольна своей внешностью, поэтому подумывает о кардинальных изменениях. Подписчики посоветовали обратиться к пластическому хирургу.

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