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Танковое подразделение группировки «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации совершило прорыв на Угледарском направлении, выбив противника из укрепленного района благодаря действиям наводчика-оператора танка, младшего сержанта Ананда Дугаржапова. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

По его словам, российские танкисты мужественно выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Во время штурма укрепленного района противника Дугаржапов выявил месторасположение основных сил ВС Украины, находящиеся в лесопосадке. В результате точного огня было уничтожено несколько единиц бронетехники и личный состав украинских подразделений.

Благодаря отважным действиям Дугаржапова противник понес значительные потери и был выбит со своих укрепленных позиций. Очередной укрепрайон вооруженных сил Украины перешел под контроль российских сил.

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