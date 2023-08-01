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Контрнаступление вооруженных сил Украины застопорилось из-за невозможности быстро пройти оборонительные рубежи российской армии, которые были оборудованы под началом замкомандующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) Сергея Суровикина. Об этом в своем материале сообщает немецкое издание T-Online.

В своем материале немецкие журналисты называют оборонительные сооружения Вооруженных сил Российской Федерации на фронте не иначе, как «линии Суровикина». При этом на Западе признают, что именно «линии Суровикина» в значительной степени замедлили контрнаступление украинских сил на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

По словам немецких корреспондентов, украинские штурмовые бригады «разбиваются» об оборонительные рубежи российской армии. Масштабные фортификационные сооружения российских сил, которые состоят из системы противотанковых рвов, минных полей, ложных окопов и мощных опорных пунктов, не дают украинским подразделениям совершить прорыв и выйти на оперативный простор.

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