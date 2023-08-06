Связист Западного военного округа с позывным «Ахиллес» рассказал о своих боевых буднях. На сайте Минобороны появилось полное интервью военнослужащего.

Связисты, по словам «Ахиллеса», идут впереди всех остальных подразделений, чтобы сработать на опережение и обеспечить стабильную связь, а вместе с ней и взаимодействие между разными родами войск. При этом очень важно своевременно менять место дислокации, чтобы не попадать под удары противника или как минимум не привлекать к себе слишком навязчивого его внимания.

«Мы проводим линии, чтобы у воинских формирований была связь, чтобы они могли поддерживать связь друг с другом. Могли передавать боевые задачи, информацию. Чтобы была связь у командования с батальонами. У батальонов была связь с пехотой», – рассказал боец.

Также он отметил, что задача связистов – поддерживать связь, независимо от погоды, ситуации на поле боя и других факторов.

«Ахиллес» ранее был награжден «Георгиевским крестом» за качественное выполнение поставленных боевых задач.