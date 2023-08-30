Первую в истории христианскую икону создал сам Бог. Об этом рассказал глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. По словам священнослужителя, первой иконой считается образ Спаса Нерукотворного.

29 августа Русская православная церковь отмечала Перенесение Нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь. В народе этот святой праздник именуют Ореховым или Третьим спасом.

Священнослужитель рассказал, что смысл праздника определен самим названием. В этот день почитается нерукотворный образ Спасителя. Эту первую икону, по словам протоирея, людям подарил сам Бог. По преданию, именно в этот день образ Спасителя, хранившийся в Эдессе со времен жизни Иисуса Христа, был перенесен из прежней святыни (Эдесса стала небезопасным местом) в Константинополь. Нерукотворный образ Спасителя стал самой главной святыней Второго Рима.

В России среди особо почитаемых икон Спаса Нерукотворного –являются образы в Успенском соборе Московского Кремля, в Новоспасском монастыре Москвы и Воскресенском соборе Тутаева.