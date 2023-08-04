Поворотным моментом в истории Нигера назвал свергнутый президент Мохамед Базум происходящее сейчас в стране. Находясь в заложниках у мятежников глава государства призвал США и мировое сообщество восстановить конституционный порядок. Об этом Базум написал в колонке, которую опубликовала газета The Washington Post, – передаёт РИА “Новости”.

В конце июля в Нигере силовики свергли президента страны. Там закрыты границы, введён комендантский час. По словам Базума, последствия переворота станут трагедией для жителей Нигера. Смещённый со своего поста президент уверяет, что Нигер остаётся “последним бастионом” прав человека на фоне других государств в этом регионе – там уже установились авторитарные режимы.

О реакции западных стран на колонку Базума не сообщается. Ранее появлялась информация, что ни США, ни Франция – страны, у которых есть интересы в Нигере и регионе Сахель, – не намерены устраивать военную интервенцию, чтобы подавить мятеж.