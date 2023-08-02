Релиз картины «Непосредственно Каха: Другой фильм» появился в Сети 14 июля. В кинотеатрах же он шел с ограничением 18+ еще с 25 мая. Сборы в прокате составили 344 миллиона рублей, посмотреть комедию пришло более одного миллиона россиян.

Мнения зрителей о фильме разделились и самым спорным моментом стала сцена изнасилования. Фактически, фильм оправдывает это действо. Мало того, он делает виноватой жертву преступления.

Большинство зрителей возмущены данной сценой и пишут злые комментарии, удивляясь, как такое вообще могло выйти в кинотеатрах. Оценка на «Кинопоиске» составляет 2,6 балла, что является весьма низким показателем. Первая часть после выхода была оценена зрителями в 4,4 балла.

На сайте «Кинорепортер» Алексей Литовченко заявил, что изнасилование на экране в любом виде неприемлемо.