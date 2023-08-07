Пентагон заявил об очередном пакете военной помощи Киеву. Военные аналитики обратили внимание на то, что США и Украина начинают действовать по-другому, состав пакета явно обсуждался в соответствии с происходящими в зоне боевых действий событиями, передает РИА Новости.

Так, 400 миллионов долларов на этот раз будут истрачены на быстрые и вместительные бронетранспортеры Stryker, которые Киев сможет задействовать для подвоза боевиков к линии соприкосновения и их десантирования, а также на средства противовоздушной обороны. Так, в пакет включены управляемые зенитные ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS. Количество самих комплексов пока увеличивать никто не собирается.

Также для преодоления снарядного голода и нехватки боеприпасов для стрелкового оружия США отправляют на Украину огромное количество артиллерийских снарядов и патронов.

В остальном объявленный пакет вызывает некоторое недоумение. К примеру, в него не войдут тяжелые танки и инженерные машины для разминирования. С последними у ВСУ огромная проблема, так как их остатки продолжают подрываться на минах. Кроме того, танки M1A1 – это слишком устаревшая техника, которая вряд ли сможет хоть как-то проявить себя в бою.