Пентагон заявил об очередном пакете военной помощи Киеву. Военные аналитики обратили внимание на то, что США и Украина начинают действовать по-другому, состав пакета явно обсуждался в соответствии с происходящими в
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пентагон заявил об очередном пакете военной помощи Киеву. Военные аналитики обратили внимание на то, что США и Украина начинают действовать по-другому, состав пакета явно обсуждался в соответствии с происходящими в зоне боевых действий событиями, передает РИА Новости.

Так, 400 миллионов долларов на этот раз будут истрачены на быстрые и вместительные бронетранспортеры Stryker, которые Киев сможет задействовать для подвоза боевиков к линии соприкосновения и их десантирования, а также на средства противовоздушной обороны. Так, в пакет включены управляемые зенитные ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS. Количество самих комплексов пока увеличивать никто не собирается.

Также для преодоления снарядного голода и нехватки боеприпасов для стрелкового оружия США отправляют на Украину огромное количество артиллерийских снарядов и патронов.

В остальном объявленный пакет вызывает некоторое недоумение. К примеру, в него не войдут тяжелые танки и инженерные машины для разминирования. С последними у ВСУ огромная проблема, так как их остатки продолжают подрываться на минах. Кроме того, танки M1A1 – это слишком устаревшая техника, которая вряд ли сможет хоть как-то проявить себя в бою.

Вам может понравиться
Главная тайна о предстоящем российском ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь» теперь раскрыта. Стали известны актеры, исполняющие ведущие роли. Российского Серкана Болата (Сергея) сыграет Никита Волков. А роль Эды

Тина Канделаки оценила российского актера, исполняющего главную роль в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Главная тайна о предстоящем российском ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь» теперь раскрыта. Стали известны актеры, исполняющие ведущие роли. Российского Серкана Болата (Сергея) сыграет Никита Волков. А роль Эды
Ученые Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Фотоника» на базе Пермского государственного университета разработали инновационный материал, который сделает беспилотные аппараты невидимыми для радиолокационных систем и комплексов РЭБ. Это композитный сплав с

В России разработали материал, который сделает дрон невидимым для РЭБ

Ученые Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Фотоника» на базе Пермского государственного университета разработали инновационный материал, который сделает беспилотные аппараты невидимыми для радиолокационных систем и комплексов РЭБ. Это композитный сплав с
Плотные заросли на Донбассе и в южных регионах Украины мешают контрнаступлению ВСУ. Такое предположение высказал бывший офицер ВС НАТО Ставрос Атламазоглу. В своей публикации в издании «1945» он пояснил, что

Экс-офицер НАТО Атламазоглу: Заросли на юге Украины стали серьезным препятствием для ВСУ

Плотные заросли на Донбассе и в южных регионах Украины мешают контрнаступлению ВСУ. Такое предположение высказал бывший офицер ВС НАТО Ставрос Атламазоглу. В своей публикации в издании «1945» он пояснил, что