Известный российский артист Дмитрий Нагиев решил уйти с телеэкранов практически сразу после начала саморегулирования телеэфира (СВО). Вплоть до Нового года он не был активен в социальных сетях, однако недавно дал
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Известный российский артист Дмитрий Нагиев решил уйти с телеэкранов практически сразу после начала саморегулирования телеэфира (СВО). Вплоть до Нового года он не был активен в социальных сетях, однако недавно дал новое интервью.

После его ухода с телеэкранов соцсети заполнились негативными комментариями, включающими призывы покинуть Россию. Нагиев на это ответил резко: «Сам уезжай! Дима дома!». В апреле 2022 года артист опубликовал черно-белую фотографию с надписью «Может, хватит», а в последующих публикациях в социальных сетях, он, продолжая свою работу в театре, заявил о своем желании продолжать «жить и работать».

В своем недавнем интервью Нагиев заметил: «Сейчас, как мне кажется, я нахожусь на стадии развития, когда мало что ценю в работе с точки зрения статуса в кино- и шоу-бизнесе, в телевизионной индустрии. Я работаю честно, однако меня трудно испугать перспективой утраты этого».

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