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По предварительным данным, смерть 25-летнего американского актера Ангуса Клауда, известного по сериалу «Эйфория», возможно связана с случайной передозировкой антидепрессантами. Предполагается, что это мог быть препарат «Ксанакс». Об этой версии сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что звезда сериала «Эйфория» долго боролся с депрессией, а на прошлой неделе он также пережил тяжелую потерю, у него умер отец.

Также отмечается, что Клауд на протяжении длительного времени лечил психическое заболевание.

Ангус Клауд, родом из Окленда, прославился в сериале «Эйфория». Он сыграл наркоторговца Феско «Феса» О’Нила и быстро стал любимцем фанатов.

Клауд не снимался до того, пока него не пригласили в «Эйфорию». Он просто шел по улице в Нью-Йорке, когда его заметила скаут по кастингу Элеонора Хендрикс.

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