Ряд немецких политиков выдвигают требования на поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ от этой идеи Министерства обороны Германии. Споры между депутатами Бундестага не прекращаются, ведь ВСУ могут применить эти ракеты для атак по территориям Российской Федерации. Об этом говорится в немецком издании Spiegel.

По информации издания, депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц заявил, что Украина не располагает авиацией, поэтому помочь ВСУ отбить территории в ходе контрнаступления могут ракеты Taurus с дальностью действия 500 км.

Поставку дальнобойных боеприпасов поддержала также депутат от партии «Зеленые» Агнешка Бругер. Она отметила, что Taurus можно передать с учетом договоренностей об исключении определенных территорий из зоны атак.

Депутат бундестага, эксперт по внешней политике правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Стегнер выступает против передачи на Украину дальнобойных ракет. Он считает, что таким образом произойдет еще большая эскалация конфликта.