В Центре малых планет подтвердили обнаружение новой кометы, которая была названа C/2023 P1 (Нишимура).

Простыми словами, буква «C» указывает на то, что это непериодическая комета. Это означает, что она пройдет через нашу Солнечную систему только один раз или, возможно, может появиться снова, но не ранее чем через 200 лет.

Далее, «2023» – это год, когда комета была обнаружена. «P1» в космической терминологии обозначает первую половину августа.

А имя «Нишимура» принадлежит японскому астроному, который обнаружил эту комету. Согласно информации от Starwalk.space, комету можно будет увидеть глазом невооруженным после 11 сентября.

Наилучший момент для наблюдения будет 18 сентября, когда ее яркость будет наибольшей. Астрономы советуют начать наблюдение за несколько часов до рассвета. Комета будет видна в созвездии Льва до 15 сентября, а затем переместится в созвездие Девы. Если воспользоваться специальными приложениями для телефонов, обнаружить это космическое тело будет несложно.