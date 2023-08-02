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Команда американских зоологов провела исследование проверки теории, согласно которой Лох-несское чудовище (Несси) может быть угрем огромных размеров. Свою научную работу специалисты разместили в журнале JMIRx Bio. Отмечается, что после проведения ДНК-теста воды озера Лох-Несс, расположенного в Шотландии, самой распространенной стала теория о том, что Несси – это угорь огромных размеров.

Согласно данной теории чудовищем может являться угорь Anguilla anguilla, способный вырастать практически до двух метров. Данная теория возникла еще в 1970-х годах. Однако наибольшую популярность получила именно в 2018 году после проведения учеными ДНК-теста воды из озера, для определения всех видов существ, обитающих в водоеме. Ничего аномального специалисты не обнаружили, однако они выявили, что в озере водится большое количество угрей.

Однако новые исследования, проведенные командой Американского общества народной зоологии под предводительством Флоу Фоксона, выявили, что вероятность встречи угря длиной в один метр в озере Лох-Несс равна 1:50 000. Поэтому прежняя теория, что Несси – это огромный угорь, по мнению Фоксона, является ошибочной.

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