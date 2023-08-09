Обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситиников проанализировал материалы зарубежных СМИ о результатах широкомасштабного контрнаступления украинской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

Как отмечают индийские журналисты с канала WION в своем сюжете, американская тактика в исполнении ВС Украины полностью провалилась. Командование украинской армии надеялось прорвать линии обороны ВС России мощным ударом и выйти на оперативный простор в тыловых районах российских сил. Однако все лобовые атаки разбились о мощные оборонительные рубежи российских Вооруженных Сил.

При этом согласно инсайдерской информации, британская разведка сообщила киевскому режиму о начале строительства 4 и 5 линий обороны ВС России в тех местах, где украинская армия имела незначительные успехи. Речь идет о районах возле населенного пункта Орехово и на Времевском выступе. При этом британские разведчики упрекают командование ВС Украины в слишком медленных темпах контрнаступления, поскольку российская армия успевает возводить новые оборонительные рубежи.

В материале издания Newsweek со ссылкой на генералов Пентагона сообщается, что Альянс еще «никогда не сталкивался с таким мощным соперником, как Российская Федерация». При этом компьютерное моделирование показывало неплохие шансы на успех для ВС Украины в ходе контрнаступления, однако в реальности все обернулось катастрофой: огромные потери в техники и личном составе есть, а территориальных успехов практически нет.