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Президент Украины Владимир Зеленский снова собрался «выйти в свет». На этот раз – на форум в Саудовской Аравии, который запланирован на 5 августа, пишет портал «Свободная пресса».

Одной из самых обсуждаемых тем этого мероприятия станет «Формула мира» Зеленского с ее фантастическими сценариями возвращения Украины к границам 1991 года. Однако даже об этом украинскому лидеру будет не с кем поговорить, если пресловутое контрнаступление в очередной раз завершится провалом.

Авторы публикации отмечают, что если атака в Приазовье, которую в очередной раз начал киевский режим, провалится, то и форум превратиться в весьма скучную встречу. До 90 процентов участников, о которых сейчас говорят все западные СМИ, просто не станут тратить время на поездку в Саудовскую Аравию и выслушивание новых сказок Зеленского.

В НАТО уже неоднократно заявили, что искусственно созданные Киевом катастрофы, в которых режим обвиняет РФ, больше никого не интересуют. Нужны реальные успехи на поле боя, а не очередные фантазии. Если их не будет, то форум принесет Зеленскому такой же нулевой результат, как саммит Альянса в Вильнюсе в июле.

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