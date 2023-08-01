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Михаил Подоляка, занимающий должность советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил о еще большем количестве «неустановленных беспилотных летательных аппаратов» в небе над российской столицей после атаки украинского дрона на комплекс «Москва-Сити». Об этом украинский чиновник сообщил на своей страничке в социальной сети.

Подоляк написал: «Больше неустановленных дронов… больше боевых действий». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, несколько украинских дронов было уничтожено на подлете к Москве системами противовоздушной обороны столицы, однако один беспилотник все же долетел до комплекса «Москва-Сити». В результате попадания дрона в здание было нарушено остекление на уровне 21 этажа на площади в 150 квадратных метров.

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило факт работы систем ПВО в окрестностях Москвы по воздушным целям. По информации оборонного ведомства, два беспилотника было сбито в Подмосковье зенитными установками, а еще один дрон был подавлен средствами РЭБ в результате чего он врезался в башню «Москва-Сити».

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