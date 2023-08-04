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После атаки безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска в Сети появились видеозаписи с якобы подбитым российским кораблем. Это не более, чем хайп, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

В своем телеграм-канале он написал, что кто-то не удержался от того, чтобы «хайпануть» и заработать дополнительные просмотры и лайки. Но тем самым авторы распространяемых видеозаписей подставляют ВС РФ. Ролик моментально разойдется по украинским пабликам и очень порадует киевский режим. Который подольет масла в огонь и заявит, что это его дроны попали по кораблю. Что совершенно не соответствует действительности.

Ранее Минобороны РФ заявило, что атака на Новороссийск действительно была, но оба надводных дрона противника уничтожены.

Крючков призвал россиян, распространяющих недостоверную информацию ради хайпа, задуматься, что им важнее – популярность в Сети или Родина.

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