Состояние здоровья музыкального продюсера Бари Алибасова продолжает ухудшаться. Об этом изданию «МК» рассказал его сын. Он сообщил, что у отца сужается пищевод. На праздновании дня рождения отца пришлось превратить в
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Состояние здоровья музыкального продюсера Бари Алибасова продолжает ухудшаться. Об этом изданию «МК» рассказал его сын.

Он сообщил, что у отца сужается пищевод. На праздновании дня рождения отца пришлось превратить в фаршу стейк за 15 тысяч рублей, который иначе просто не помещался. В результате кусок мяса пришлось выбросить, так как в пищевод он так и не прошел из-за больших размеров.

Алибасов-младший также объяснил, что проблемы со здоровьем преследуют его отца с тех пор, как он по ошибке выпил жидкость «Крот» для прочистки труб.

«Последний раз, когда папе делали гастроскопию, в горло не зашла взрослая трубка, пришлось брать тонкую, детскую», – рассказал он.

Также, по словам сына, Бари Алибасов имеет проблемы с памятью, которую нужно постоянно поддерживать.

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