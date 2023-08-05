Издание News.ru составило список звезд, конфликтующих друг с другом. На протяжении многих лет предпочитают избегать общения бывшие подруги Ксения Собчак и Тина Канделаки. В середине 2000-х телеведущие появлялись вместе на многих светских мероприятиях, но затем их дружба резко завершилась.

Как призналась впоследствии Тина Канделаки, дружбу с Ксенией она прекратила из-за «потери доверия». По словам Тины, Собчак обвинила ее чрезмерном общении с Сергеем Капковым, с которым Ксения состояла в отношениях. Вражда телеведущих порой доходит до абсурдных комментариев в отношении друг друга в соцсетях.

Самым давним звездным конфликтом, наверное, стоит считать противостояние Аллы Пугачевой и Софии Ротару, которое началось еще в 70-х годах. Неприязнь певиц, по всей вероятности, связана из-за конкуренции. Признание к Софии Ротару пришло несколько раньше, нежели к Пугачевой. Она получила звание заслуженной артистки в 1973 году, а популярность Пугачевой начала расти только после выхода в свет композиции «Арлекино». Однако обе певицы никогда не делали громких компрометирующих заявлений друг против друга.