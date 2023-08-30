Сомнолог Алексей Мелехин высказал свое мнение о таком распространенном сегодня явлении, как дробный сон, который используется предпринимателями и другими сильно занятыми людьми, у которых банально не хватает времени, чтобы полноценно
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Сомнолог Алексей Мелехин высказал свое мнение о таком распространенном сегодня явлении, как дробный сон, который используется предпринимателями и другими сильно занятыми людьми, у которых банально не хватает времени, чтобы полноценно выспаться ночью.

По словам специалиста, сон нельзя сравнивать с едой, которая действительно может быть дробной и при этом приносит пользу.

Психология и сомнология считают дробный сон дисфункциональным поведением. Он включает в себя функции перестраховки и избегания чего-либо, поэтому не может быть полезным.

Также сон сложно называть инструментом, необходимым для подзарядки организма или повышения эффективности. Поэтому разделение его на фрагменты может провоцировать расстройство нервной системы, развитие заболеваний сосудов и сердца, снижение когнитивных функций и даже, хоть и в редких случаях, летальный исход. Сон представляет собой естественный процесс, который является заботой о себе. Поэтому дробить его на части – лишь вредить организму.

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