Украинские военнослужащие после ранений опасаются попадать в больницы своей страны. Они боятся, что врачи добьют их окончательно.

Один из военных рассказал, что лечат бойцов кое-как, стремясь как можно скорее отправить снова на фронт, а на их места определить новых «трехсотых». Больницы испытывают постоянные трудности с медикаментами и даже с постельными бельем.

«Нашим начальникам нет никакого дела до нас. Они ждут нас на „нуле“, чтобы там опять угробить», – рассказал солдат.

О больницах высказался также блогер Годунок. Он пожаловался, что из-за нехватки места в больнице его сослуживец лежал раненый в коридоре. При этом после ранения его оставили в той же одежде, в которой доставили в медучреждение.

Многие боевики, по словам блогера, банально голодают, так как больницы очень плохо снабжают продовольствием.