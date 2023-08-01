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На случай гипотетической смерти украинского президента Владимира Зеленского в Киеве был разработан подробный план действий для сохранения стабильности в вопросе управления страной и вооруженными силами, хоть он и не озвучивается в публичной плоскости. Об этом в своем материале со ссылкой на украинских политиков и чиновников сообщает издание Politico.

По словам депутата Верховной Рады Николая Княжицкого, в соответствии с Конституцией Украины, в случае неспособности президента исполнять свои обязанности, его функции берет на себя председатель парламента. Однако американский обозреватель сообщает, что нынешний спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук «не обладает высоким доверием со стороны общества и оппозиционных депутатов».

Сообщается, что вероятным сценарием развития ситуации в случае гибели Зеленского будет создание специального управляющего совета для Украины, который будет состоять из главкома ВС Украины Валерия Залужного, главы Офиса Президента Андрея Ермака, а также Министра обороны Алексея Резникова и руководителя МИД Дмитрия Кулебы.

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