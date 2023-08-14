Благодаря данным, получаемым с зонда Mars InSight, работавшим с осени 2018 года по зиму 2022 на марсианской равнине Элизий, ученым NASA удалось получить точные данные о скорости вращения планеты Марс
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Благодаря данным, получаемым с зонда Mars InSight, работавшим с осени 2018 года по зиму 2022 на марсианской равнине Элизий, ученым NASA удалось получить точные данные о скорости вращения планеты Марс вокруг своей оси.

Устройство под названием RISE, находящееся на зонде, смогло зафиксировать изменение скорости вращения красной планеты. При этом ученые смогли установить, что в течение четырех лет продолжительность планетарных суток постоянно сокращалось на мельчайшие доли секунд.

Однозначного объяснения, почему Марс постепенно замедляет свое вращение, у группы ученых NASA нет. Однако некоторые из них выдвинули две гипотезы. Согласно первому предположению из-за перераспределения скопления льда на полярных шапках меняется и скорость вращения планеты.

Вторая гипотеза называет основной причиной изменения скорость вращения Марса последствия послеледникового отскока. По мнению ученых, после таяния ледников земная кора постепенно начала подниматься вверх.

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