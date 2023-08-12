При работе с большими объемами товаров и грузов часто приходится искать варианты для их хранения. Идеальное решение предлагает компания https://rl-company.ru/, предоставляющая услуги аренды складов. Она предлагает выбор помещений для ответственного хранения, оснащенных всем необходимым оборудованием для поддержания требуемого микроклимата и создания условий в зависимости от особенностей товара.

Склад ответственного хранения: в чем отличия от других решений

Хранение товаров или грузов можно осуществлять и на собственных складах, построенных с нуля или приобретенных специально для этой цели. Однако этот вариант больше подходит для крупных компаний, которые могут постоянно заполнять даже большие складские комплексы. Если же помещение большую часть времени простаивать без дела, более разумным решением будет заказ услуги ответственного хранения в компании https://rl-company.ru/.

Это целый комплекс услуг, который включает в себя:

погрузочно-разгрузочные работы;

обеспечение требуемых условий для хранения конкретного груза, поддержание нужной температуры воздуха и уровня влажности с применением специального оборудования;

охрана товара;

перемещение, упаковка и маркировка;

защита от вредителей, грызунов, паразитов.

Компания, предоставляющая такое хранение, несет полную ответственность за товар и сохранение его первоначальных свойств. Это важное отличие от собственных складов, на которых владелец груза сам за него отвечает.

Преимущества ответственного хранения

Чтобы сохранить товары на собственных складах, необходимо приобрести или арендовать помещение, нанять охрану, приобрести оборудование для поддержания уровня влажности и температуры, технику для погрузки, разгрузки и перемещения, найти надежный и грамотный персонал, которому придется платить зарплату и обеспечивать социальный пакет.

Заказывая услуги ответственного хранения, владелец груза перекладывает все это на плечи Российской логистической компании. Она предлагает склады категория «A» и «B» в Ростове-на-Дону, берет на себя все заботы по складскому учету, обеспечению безопасности, создает нужные условия для хранения.

При этом заказчик платит только за те услуги, которые ему необходимы, что дает реальную экономию средств.

К преимуществам компании также относятся:

наличие подъездных путей для грузовых автомобилей;

современный подход к безопасности – на складах и по периметру расположены камеры видеонаблюдения, имеется пожарная и охранная сигнализация;

наличие мобильной связи и интернета на всей складской территории;

круглосуточная охрана;

использование программного обеспечения для автоматизации всех складских процессов.

Услуги, предоставляемые профессионалами, позволяют предпринимателям сосредоточиться на решении основных задач, не отвлекаясь на организацию хранения товаров или грузов.