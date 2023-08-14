Шестерых россиянок, проживающих в Кабардино-Балкарии, задержали сотрудники правоохранительных органов РФ по подозрению в торговле людьми в составе организованной группы. Об этом в своем материале со ссылкой на источник в спецслужбах
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Шестерых россиянок, проживающих в Кабардино-Балкарии, задержали сотрудники правоохранительных органов РФ по подозрению в торговле людьми в составе организованной группы. Об этом в своем материале со ссылкой на источник в спецслужбах сообщают «Известия».

По версии СК РФ, Екатерина Романова, Амалия Леманн, Раяна Рахаева, Шариска Хачетлова, Олеся Шампарова и Марита Балкизова перевозили российских девушек в возрасте от 13 до 17 лет на территорию Королевства Бахрейн, где их принуждали оказывать услуги сексуального характера.

Источник в спецслужбах сообщает, что задержанные участницы ОПГ выполняли четко отведенную для них роль. Они занимались подбором и отправкой российских девушек. При этом за одну девушку злоумышленницы получали от 7 до 14 тысяч долларов. Другие участники ОПГ встречали россиянок в Бахрейне.

По данным следствия, главным бенефициаром криминального бизнеса и организатором международного канала перевозки россиянок была жительница Нальчика Екатерина Романова, известная в определенных кругах Бахрейна под псевдонимом «Тая».

Романова вместе со своими подельницами искали девушек в кавказской глубинке, преимущественно в неблагополучных семьях, а затем предлагали им высокие зарплаты и работу в Бахрейне. Однако в итоге забирали паспорта, принуждали к оказанию услуг сексуального характера, а в случае неповиновения накачивали наркотиками.

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