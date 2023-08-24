Ученые провели самое большое исследование миалгического энцефаломиелита (МЭ), который именуется «синдромом хронической усталости». В ходе научной работы специалисты выяснили, что данному синдрому более повержены женщины, нежели мужчины. В британском исследовании
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Ученые провели самое большое исследование миалгического энцефаломиелита (МЭ), который именуется «синдромом хронической усталости». В ходе научной работы специалисты выяснили, что данному синдрому более повержены женщины, нежели мужчины.

В британском исследовании DecodeME принимало участие более 17 000 человек, среди которых около 83% были женщины, имеющие диагноз МЭ. Исследовали взяли образцы ДНК респондентов для определения, является ли миалгический энцефаломиелит генетическим заболеванием. Обладая данной информацией, специалисты могут в корне изменить методы лечения.

По словам ведущего автора исследования профессора Криса Понтинга из Эдинбургского университета, многие люди до сих пор не верят в существование данного заболевания. Именно поэтому изучение биологической причины МЭ необходимо не только, чтобы помочь людям справляться с данным заболеванием, но и для развенчания стереотипов.

По оценкам специалистов, МЭ страдает более чем 250 тысяч британцев. Данное заболевание способно привести к изнурительному истощению организма даже при умеренном уровне физических нагрузок.

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