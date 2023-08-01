Представители правоохранительных органов задержали безработного жителя из Томской области за попытку завербовать одного из своих приятелей в ряды вооруженных сил Украины. Об этом пишут авторы Телеграм-канала SHOT.

Сообщается, что безработный гражданин из Томской области хотел завербовать своего знакомого в ряды запрещенного легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации). 39-летний Дмитрий К. из села Каргасок активно выступал в поддержку украинских боевиков. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения по обвинению в содействии терроризму.

По информации правоохранительных органов, задержанный безработный житель села Каргасок дал своему приятелю телефонный номер координатора, связанного с ВС Украины, и даже рассказал, как можно выехать за пределы Российской Федерации.

Ранее стало известно, что в Брянской области сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали гражданина РФ, который пытался покинуть пределы страны и вступить в ряды ВС Украины. Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.