В ночь на 25 августа ВСУ предприняли самую масштабную атаку на Крым с момента начала специальной военной операции. На полуостров летело 42 вражеских беспилотника, но этот рой дронов был уничтожен и достичь своих целей не сумел, сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации», – заявила пресс-служба военного ведомства.

Отмечается, что 33 дрона подавили системы радиоэлектронной борьбы, из-за чего БПЛА сбились с курса и потерпели крушение. Еще 9 беспилотников уничтожены средствами ПВО. В Симферополе и Симферопольском районе, а также на мысе Тарханкут и близ Бахчисарая были слышны взрывы во время работы противовоздушной обороны.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, налет противника сорван, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.