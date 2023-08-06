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Экс-губернатор штата Калифорния и знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер объяснил, почему заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента США вопреки действующему законодательству страны.

Он пояснил, что американцы сейчас могут решить любую проблему, но для этого им необходимо объединиться и «играть сообща». Заявление о выдвижении на пост президента было призывом к такому объединению.

«Мое послание заключается в том, что мы должны объединиться как страна», – подчеркнул Шварценеггер.

Он уверен, что только так США останутся на лидирующей позиции в мире.

Ранее актер и политик высказывал сожаление невозможностью стать президентом Соединенных Штатах, но отмечал, что знает верный способ победы на выборах.

Согласно Конституции США, президентом страны не может быть лицо, родившееся за ее пределами. Шварценеггер, напомним, уроженец Австрии.

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