В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» компания «Швабе-СпецАвто» представила компактный автомобиль скорой медицинской помощи с улучшенными техническими характеристиками.

Как следует из сообщения пресс-службы компании «Швабе», главным достоинством автомобиля является сочетание небольших габаритов с вместительным медицинским салоном, габариты которого составляют 3 метра в длину и 1,8 метра в ширину. При этом медики могут получить свободный доступ к пациенту, поскольку носилки можно легко сдвинуть от левого борта к центру.

Автомобиль скорой медицинской помощи оборудован 128-сильным дизельным двигателем, а в задней оси установлен дополнительный стабилизатор, который позволяет избежать крупных кренов при прохождении поворотов. Отсутствие выпирающего за переднюю ось длинного капота обеспечивают карете скорой помощи хорошую манёвренность в городской среде. Радиус разворота автомобиля составляет всего 5,4 метра.