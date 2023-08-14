В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» компания «Швабе-СпецАвто» представила компактный автомобиль скорой медицинской помощи с улучшенными техническими характеристиками. Как следует из сообщения пресс-службы компании «Швабе», главным достоинством автомобиля является сочетание
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» компания «Швабе-СпецАвто» представила компактный автомобиль скорой медицинской помощи с улучшенными техническими характеристиками.

Как следует из сообщения пресс-службы компании «Швабе», главным достоинством автомобиля является сочетание небольших габаритов с вместительным медицинским салоном, габариты которого составляют 3 метра в длину и 1,8 метра в ширину. При этом медики могут получить свободный доступ к пациенту, поскольку носилки можно легко сдвинуть от левого борта к центру.

Автомобиль скорой медицинской помощи оборудован 128-сильным дизельным двигателем, а в задней оси установлен дополнительный стабилизатор, который позволяет избежать крупных кренов при прохождении поворотов. Отсутствие выпирающего за переднюю ось длинного капота обеспечивают карете скорой помощи хорошую манёвренность в городской среде. Радиус разворота автомобиля составляет всего 5,4 метра.

Вам может понравиться
Шестерых россиянок, проживающих в Кабардино-Балкарии, задержали сотрудники правоохранительных органов РФ по подозрению в торговле людьми в составе организованной группы. Об этом в своем материале со ссылкой на источник в спецслужбах

СК РФ ведет дело о торговле людьми: девушек из России продавали в сексуальное рабство в Бахрейн

Шестерых россиянок, проживающих в Кабардино-Балкарии, задержали сотрудники правоохранительных органов РФ по подозрению в торговле людьми в составе организованной группы. Об этом в своем материале со ссылкой на источник в спецслужбах
С 14 по 20 августа в Кубинке пройдет форум «Армия-2023», в рамках которого впервые будет представлена российская колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва», использующая боеприпасы калибра 152 мм. Об этом сообщает

На форуме «Армия-2023» будет представлена первая российская колесная САУ «Мальва»

С 14 по 20 августа в Кубинке пройдет форум «Армия-2023», в рамках которого впервые будет представлена российская колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва», использующая боеприпасы калибра 152 мм. Об этом сообщает
Согласно инсайдерской информации, конвейер отечественного завода АвтоВАЗ в настоящий момент работает без выходных и перерывов, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Однако разные модели Lada сходят с конвейера с различной интенсивностью. Темпы

Конвейер АвтоВАЗа работает без выходных: темпы сборки Granta превосходят показатели Vesta

Согласно инсайдерской информации, конвейер отечественного завода АвтоВАЗ в настоящий момент работает без выходных и перерывов, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Однако разные модели Lada сходят с конвейера с различной интенсивностью. Темпы