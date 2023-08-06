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Боец из Самары связался с главой местного фонда «Звезда и Лира», чтобы поблагодарить за шеврон с изображением Богородицы. Подобную символику, выполненную волонтерами, фонд постоянно отправляет в зону проведения специальной военной операции.

Военнослужащий написал, что дважды попадал под интенсивный обстрел украинской армии, снаряды ложились рядом с ним, но ни одного осколка в бойца не попало. Он уверен, что именно шеврон защищает и бережет его в бою.

Екатерина Колотовкина, возглавляющая фонд «Звезда и Лира» рассказала, что такие обращения совсем не редкость. Военнослужащие пишут, что шевроны действительно уберегают их от пуль и снарядов. Один боец рассказал, что пуля пробила его бушлат, но ранение оказалось легким, так как шеврон с Богородицей задержал вражеский боеприпас.

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