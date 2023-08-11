Туристического сезона в Севастополе сейчас нет, а многие отели выставлены их владельцами на продажу, сообщила глава «Содружества севастопольских отельеров» Ирина Корда. Негативно о летнем сезоне-2023 отзываются и другие представители туристического бизнеса города.

Они отмечают, что бронирование отелей в Севастополе снизилось на 80 процентов в сравнении с 2021-м и на 50 процентов – в сравнении с прошлым годом. Это худший туристический сезон за всю историю города с момента развала СССР.

Причиной отельеры и туроператоры называют отсутствие у путешественников уверенности в своей безопасности, слишком высокие риски.

Кроме того, до Севастополя очень тяжело добраться, необходимо много времени проводить в пробках, что также отпугивает туристов. Несмотря на это, люди все же едут сюда. Но их намного меньше, чем раньше. Также они приезжают максимум на неделю, выбирая краткосрочный отдых.