С платформы Premier окончательно исчезли любые упоминания о сериале «Неприличные деньги», который сняли по сценарию шоураннера Семена Слепакова (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ).

Комедийный сериал рассказал о «лихих 90-х». Главный его герой – преподаватель-экономист из провинции, который решил податься в бизнес и открыть секс-шоп. В ролях снимались Ксения Рапопорт и Константин Хабенский.

Две серии «Неприличных денег» в мае появились в онлайн-кинотеатре Premier телеканала ТНТ. Однако новых эпизодов зрители уже не дождались. Сейчас и пилотные серии удалены с платформы, как и любые упоминания о сериале.

Ранее сообщалось, что Слепаков выехал в Казахстан и из-за отсутствия работы вынужден хвататься за все подряд, зарабатывая “копейки”.