Киевский режим – это «команда младших школьников», которая не может выиграть у России ни при каких обстоятельствах. Она будто играет против «команды колледжа», заявил на канале Fox News американский сенатор
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Киевский режим – это «команда младших школьников», которая не может выиграть у России ни при каких обстоятельствах. Она будто играет против «команды колледжа», заявил на канале Fox News американский сенатор Томми Табервилль.

Он высказал мнение, что США не должны помогать Украине. Без ввода войск США и НАТО на территорию этой страны справиться с Россией не удастся. Киев не имеет никаких шансов одержать победу даже в том случае, если Вашингтон даст ему еще большее оружия. Белый дом такими поставками лишь отвлекает внимание мировой общественности, отлично понимая происходящее на Украине.

Сенатор напомнил, что в декабре 2021 года он посетил Украину. Руководство страны тогда было настроено воинственно, но и тогда, и сейчас оно было и остается «командой младших школьников».

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