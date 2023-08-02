Польша не получит благодарности от Украины, даже несмотря на помощь, которую Варшава оказывает Киеву. Такое мнение высказал у себя в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков – пишет “Лента.ру”.

Ранее в Варшаве заявили, что Украина не выражает благодарности Польше за оказанную военную помощь. Соответствующие слова стали поводом для Киева вызвать польского посла в МИД Украины.

Пушков в своём посте отметил, что в отсутствии благодарности со стороны киевского режима нет ничего необычного. Член Совфеда указал на несколько причин тому: Варшаву и Киев разделяет разная история, Польша переоценивает своё значение в НАТО, а кроме того страны не являются партнёрами, а лишь используют друг друга для достижения собственных целей. Также Пушков указал, что от Киева достаётся всем странам Североатлантического военного блока – на Украине не раз заявляли, что Запад даёт ВСУ слишком мало оружия.

“С ожиданиями благодарности от Украины поляки промахнулись”, – резюмировал сенатор.