Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша не получит благодарности от Украины, даже несмотря на помощь, которую Варшава оказывает Киеву. Такое мнение высказал у себя в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков – пишет “Лента.ру”.

Ранее в Варшаве заявили, что Украина не выражает благодарности Польше за оказанную военную помощь. Соответствующие слова стали поводом для Киева вызвать польского посла в МИД Украины.

Пушков в своём посте отметил, что в отсутствии благодарности со стороны киевского режима нет ничего необычного. Член Совфеда указал на несколько причин тому: Варшаву и Киев разделяет разная история, Польша переоценивает своё значение в НАТО, а кроме того страны не являются партнёрами, а лишь используют друг друга для достижения собственных целей. Также Пушков указал, что от Киева достаётся всем странам Североатлантического военного блока – на Украине не раз заявляли, что Запад даёт ВСУ слишком мало оружия.

“С ожиданиями благодарности от Украины поляки промахнулись”, – резюмировал сенатор.

Вам может понравиться

ВСУ бьют по гражданским кассетными снарядами для отвлечения внимания

Командир артиллерийской батареи ВС РФ с позывным «Чип» рассказал о боевых действиях на участке от Горловки до Артемовска в ДНР и отметил, что это чрезвычайно важное для Киева направление. При

Новое месторождение с редкоземельными элементами было обнаружено на территории США в штате Вайоминг

Согласно информации, опубликованной средствами массовой информации в США со ссылкой на данные одной из компаний добывающей отрасли, на территории штата Вайоминг было обнаружено новое месторождение с залежами редкоземельных элементов. В

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: после истощения резервов ВСУ в ходе контрнаступления, Путин отдаст приказ дойти до Днепра

Как только резервы украинской армии иссякнут в ходе провального контрнаступления, президент Российской Федерации Владимир Путин отдаст приказ Вооруженным Силам РФ перейти в собственное наступление с целью расширить зону контроля в