Член Совета Федерации Алексей Пушков у себя в телеграм-канале поделился “тревожными новостями” для киевского режима: в США нарастает недовольство оказанием военной помощи Украине. Об этом сообщает “Лента.ру”.

Сенатор отметил, что по его данным, против поставок вооружения Украине выступает уже более половины республиканцев – 55 процентов. Недовольство накачиванием Киева оружием зреет и среди демократов, которые уже вложили огромные средства в поддержку Украины. Впрочем, Пушков добавил, что резких изменений курса США всё же ждать не стоит – у власти там находятся представители Демократической партии.

За время российской специальной военной операции США оказали военной помощи Киеву на десятки миллиардов долларов. Вашингтон предоставил военную технику, снаряжение, боеприпасы и так далее. Эксперты отмечали, что таким образом США ведут прокси-войну против России. При этом потери украинского народа Белый дом особо не волнуют.