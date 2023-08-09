Член Совета Федерации Алексей Пушков у себя в телеграм-канале поделился “тревожными новостями” для киевского режима: в США нарастает недовольство оказанием военной помощи Украине. Об этом сообщает “Лента.ру”. Сенатор отметил, что
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Член Совета Федерации Алексей Пушков у себя в телеграм-канале поделился “тревожными новостями” для киевского режима: в США нарастает недовольство оказанием военной помощи Украине. Об этом сообщает “Лента.ру”.

Сенатор отметил, что по его данным, против поставок вооружения Украине выступает уже более половины республиканцев – 55 процентов. Недовольство накачиванием Киева оружием зреет и среди демократов, которые уже вложили огромные средства в поддержку Украины. Впрочем, Пушков добавил, что резких изменений курса США всё же ждать не стоит – у власти там находятся представители Демократической партии.

За время российской специальной военной операции США оказали военной помощи Киеву на десятки миллиардов долларов. Вашингтон предоставил военную технику, снаряжение, боеприпасы и так далее. Эксперты отмечали, что таким образом США ведут прокси-войну против России. При этом потери украинского народа Белый дом особо не волнуют.

Вам может понравиться
В МХТ имени Чехова 7 августа прошла церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко. Напомним, она умерла в 81 год 3 августа. Артистку доставили в реанимацию, но в сознание она так

На прощании с Ириной Мирошниченко Константин Хабенский рассказал о поселившейся в ней боли

В МХТ имени Чехова 7 августа прошла церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко. Напомним, она умерла в 81 год 3 августа. Артистку доставили в реанимацию, но в сознание она так
Строительство в Польше внушительной армии, о чём заявляют в Варшаве, окажется бесполезным, если страна начнёт войну с Россией. После встречи с ВС РФ армия Польши просто перестанет существовать. Такое мнение

Экс-разведчик Риттер: Польша потеряет армию, если начнёт войну с Россией

Строительство в Польше внушительной армии, о чём заявляют в Варшаве, окажется бесполезным, если страна начнёт войну с Россией. После встречи с ВС РФ армия Польши просто перестанет существовать. Такое мнение
Президент США Джо Байден предложил отправить в Тайвань оружие в рамках программы финансирования, разработанной только для Украины. Эта инициатива совершенно не понравится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщило издание InfoBRICS. Обозреватель

InfoBRICS: Президент Украины Зеленский не одобрит решение США поставить оружие Тайваню

Президент США Джо Байден предложил отправить в Тайвань оружие в рамках программы финансирования, разработанной только для Украины. Эта инициатива совершенно не понравится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщило издание InfoBRICS. Обозреватель