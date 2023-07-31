Украина находится слишком близко к странам, которые входят в Североатлантический военный блок. Из этого следует, что если Москва решит использовать ядерное оружие на Украине, это можно расценить, как удар по НАТО. Такую точку зрения высказал американский сенатор Линдси Грэм – передаёт РИА “Новости”.

В своём твиттер-аккаунте он призвал “своих российских друзей” иметь это ввиду, если они решат применить ядерное оружие.

О возможности применения ядерного потенциала России на территории Украины стали говорить с первых дней специальной военной операции по защите населения Донбасса. В частности, политики и военные эксперты не исключают возможность, что Москва применит ядерное оружие, если западные страны напрямую примут участие в вооружённом конфликте между Россией и Украиной. В Кремле неоднократно подчёркивали, что условия, при которых может быть применено ядерное оружие, обозначены в соответствующей российской доктрине.