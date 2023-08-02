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Международная археологическая группа из КНР и Великобритании в ходе раскопок на территории Китая обнаружила самые ранние доказательства использования угля в качестве топлива людьми бронзового века. Результаты раскопок были опубликованы в журнале Science Advances.

На месте крупного поселения людей бронзового века в речной долине Верхнего Или, расположенного в Центральном Тянь-Шане на северо-западе Китая, были обнаружены крупные остатки угля. Археологи отобрали образцы древнего угля, костей животных и древних людей для проведения процедуры датировки.

Оказалось, что данная местность была заселена людьми в течение двух периодов: примерно 4500-4300 лет тому назад и 3600-2900 лет тому назад. В более поздних слоях ученые смогли обнаружить обильное количество использованного угля в домах, складских ямах и общественных плавильнях. При этом в более ранних археологических слоях были обнаружены только отдельные фрагменты угля.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что на территории Китая люди начали систематически использовать древесный уголь в качестве топлива еще 3600 лет тому назад. Это является самым древним доказательством использования угля в качестве топлива древними людьми на планете.

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