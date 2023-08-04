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Пресс-служба Службы безопасности Украины заявила якобы о подготовке диверсии на одном из стратегических предприятий, расположенных в Белоруссии, бойцами ЧВК «Вагнер». Соответствующая информация была опубликована в официальном Телеграм-канале украинского ведомства.

По информации украинской спецслужбы, бойцы ЧВК «Вагнер» якобы готовятся подорвать один из резервуаров на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Белоруссии. При этом представители СБУ опубликовали спутниковые снимки территории белорусского НПЗ с отмеченными местами предположительного места проведения теракта.

Вероятнее всего, украинские спецслужбы готовятся к проведению диверсии руками собственной диверсионно-разведывательной группы. Однако в информационное пространство пресс-служба СБУ заранее вбрасывает информацию об ответственности за совершение будущего теракта якобы бойцами ЧВК «Вагнер», которые будут действовать под руководством российских спецслужб.

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