Главврач ООО «Медицинский центр Невроцель» Валерий Давидович из Самары рассказал об опасном для жизни последствии Covid-19. Речь идет об аритмии, которая является самым распространенным поводом для обращения к кардиологам. Пишет
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Главврач ООО «Медицинский центр Невроцель» Валерий Давидович из Самары рассказал об опасном для жизни последствии Covid-19. Речь идет об аритмии, которая является самым распространенным поводом для обращения к кардиологам. Пишет ГТРК “Самара”.

Некоторые пациенты, особенно молодые, часто внушают себе, что все со временем пройдет само, что у них не могут развиться заболевания сердца. Но это серьезная ошибка, так как аритмия может перерасти в стадию, называемую «коронарной смертью». Пациент просто умирает во время сна, хотя всегда чувствовал себя абсолютно здоровым.

Также аритмия может перерасти в инфаркт миокарда, который раньше считался болезнью пожилых людей или тех, кто мало двигается. Сейчас он может развиться даже в 30 лет, особенно если человек много трудится физически, курит и употребляет алкогольные напитки.

«Важно, чтобы эти пациенты понимали риски, потому что чаще всего им кажется, что это проблема бабушек и дедушек, но это проблема бабушек и дедушек, когда случается что-то с их внуками. И они, конечно, тогда очень тяжело переживают. Здесь надо разбираться в этих ситуациях, не пускать их на самотёк», – заявил Давидович.

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