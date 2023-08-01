Военный переворот, который произошёл в Нигере на прошлой неделе, продолжает вызывать беспокойство у западных стран. В африканском государстве уже заметили сторонников переворота с российскими флагами. Это может свидетельствовать о том, что Запад теряет своего верного союзника в регионе Сахель. Об этом пишет турецкое издание Sabah. Выдержки из статьи приводит РИА “Новости”.

Особо сильно военный переворот в Нигере ударил по США и Франции – странам, которые традиционно имели большое влияние в регионе Сахель, вывозили оттуда полезные ископаемые и имели важный рычаг для контроля над Северной Африкой. Сейчас же влияние этих стран сходит на нет, говорится в статье турецкого издания.

Авторы информационного материала отмечают, что поворот Нигера в сторону России был бы закономерным итогом после того, как крепкие отношения с Россией построили другие африканские государства: Центральная Африканская Республика, Мали, Гвинея, Буркина-Фасо. Ранее в них тоже произошли военные перевороты.