ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В окрестностях Киева в ночь на 3 августа снова гремели взрывы. Украинская столица атакована роем дронов-камикадзе, сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты со ссылкой на мониторинговые ресурсы и местных жителей отметили, что воздушная тревога в Киеве и области продолжается, барражирующие боеприпасы обнаружены на подступах к городу.

Также тревога объявлена в Черниговской области. По сообщениям украинских тг-каналов, там кружит несколько беспилотников, которые ничего не предпринимают. Не исключено, что они просто вызывают на себя огонь систем противовоздушной обороны.

Сирены воют и в ряде других областей, над которыми замечено движение дронов-камикадзе «Герань-2».

Вам может понравиться

T-Online: контрнаступление ВС Украины «разбилось о линии Суровикина»

Контрнаступление вооруженных сил Украины застопорилось из-за невозможности быстро пройти оборонительные рубежи российской армии, которые были оборудованы под началом замкомандующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) Сергея Суровикина. Об этом в своем материале

«Не дали им форсировать Днепр». Как подразделения ВДВ РФ воюют на самых горячих участках фронта

2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск. Именно они начали специальную военную операцию на Украины, блестяще проведя сложнейшую операцию по установлению контроля на аэродроме в Гостомеле под Киевом, сообщило

Shot: Мать удерживавшего женщину в плену челябинского маньяка скрывала пленницу от соседей

Мать задержанного в Челябинской области маньяка знала, что ее сын удерживает похищенную девушку в сексуальном рабстве. Телеграм-канал Shot опубликовал рассказы жителей села Смолино, где жил преступник. Мать покрывала сына. Она