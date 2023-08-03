В окрестностях Киева в ночь на 3 августа снова гремели взрывы. Украинская столица атакована роем дронов-камикадзе, сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты со ссылкой на мониторинговые ресурсы и местных жителей отметили, что воздушная тревога в Киеве и области продолжается, барражирующие боеприпасы обнаружены на подступах к городу.

Также тревога объявлена в Черниговской области. По сообщениям украинских тг-каналов, там кружит несколько беспилотников, которые ничего не предпринимают. Не исключено, что они просто вызывают на себя огонь систем противовоздушной обороны.

Сирены воют и в ряде других областей, над которыми замечено движение дронов-камикадзе «Герань-2».