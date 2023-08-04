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На Украине выяснили, что некоторые ракеты, которые сейчас прилетают по объектам военной, портовой и промышленной инфраструктуры страны, были переданы России Киевом в счет погашения задолженности за газ. Информацию от украинских источников озвучил портал «Русская весна».

Так, в 1999 году Киеву удалось списать 275 миллионов гривен долга. Для этого он передал России 575 ракет Х-55. Также Россия получила 11 стратегических ракетоносцев. 8 из них – это тяжелые сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь» и еще три – Ту-95МС «Медведь».

Украинские эксперты выяснили, что как минимум 10 ракет Х-55 были использованы ВКС РФ для поражения целей в рамках специальной военной операции.

В настоящий момент на Украине остался всего один стратегический бомбардировщик Ту-160. В том же 1999 году он был приведен в нерабочее состояние и отправлен в музей Дальней авиации, расположенный в Полтаве.

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