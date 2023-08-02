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Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли серию ударов по целям в Одесской области ударными беспилотными летательными аппаратами «Герань». В результате в регионе начались масштабные пожары. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации военкоров, сразу несколько крупных очагов возгорания было зафиксировано в Измаиле. Позже стало известно о прилетах по портовой инфраструктуре измаильского порта, расположенного на реке Дунай. Также авторы Телеграм-канала сообщили об атаке ударных дронов на Ирпень и Бучу, расположенные в Киевской области.

Позже воздушная тревога прозвучала в Черниговской, Винницкой, Житомирской и других областях Украины. В общей сложности ударные беспилотники типа «Герань» нанесли удары по целям, расположенным в восьми регионах Украины.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о том, что более половины всех энергетических объектов в стране получили повреждения в результате ракетных ударов.

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