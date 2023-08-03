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В районе Садов на южном фланге Артемовска украинские ВС бросили в атаку новые штурмовые подразделения. Они пытаются прорвать оборону ВС РФ между городом и Клещеевкой, вклиниться в нее, чтобы затем продолжить наступление, сообщила «Русская весна».

Штурмовые группы без прикрытия бронетехники пошли в атаку в ответ на артподготовку российских войск. При этом состояли они в основном из наемников, что подтверждается радиоперехватом – все переговоры противник вел на английском и польском языках.

Российские военные успешно отражают наступление ВСУ. В ходе многочасового боя отбито более 10 атак. Киев, не жалея личный состав, бросает вперед одно подразделение за другим, сменяя ликвидированные группы, много боевиков сдались в плен.

В районе населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка также наблюдаются попытки прорыва и ожесточенные бои, однако они не столь интенсивны, как у Клещеевки.

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