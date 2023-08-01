Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавно опубликованное в социальных сетях видео, на кадрах которого был запечатлен момент уничтожения одним российским танком целой колонны бронетехники ВС Украины, состоящей из восьми единиц, вызвало восторг в обществе.

При этом подвиг российского танка с метким прозвищем «Алеша» был по достоинству оценен и в среде военных экспертов. Примечательно, что весь четырехминутный бой между одним российским танком и восьмью единицами бронетехники противника был запечатлен на видео российским разведывательным беспилотником.

По мнению экспертов, российские Вооруженные силы провели грамотную операцию по заманиваю бронетехники противника в «огневой мешок». В пользу данной версии свидетельствует тот факт, что прибывший как раз вовремя на позиции российский танк наносит с ходу результативный удар по украинскому танку. Скорее всего, позиции были хорошо пристреляны российскими бойцами, а противник угодил в хорошо организованную ловушку.

При этом противник даже не видит откуда по нему стреляют, поэтому ведет хаотичный и безрезультативный огонь по местности. Однако вслед за точными попаданиями танка в бронетехнику ВСУ прилетают ПТУРы и снаряды дальнобойной артиллерии.

Вам может понравиться

Европейский бизнес на фоне мягкой рецессии ожидает рост спроса на путешествия, развлечения и цифровые сервисы

Руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) опубликовало итоговый отчет после консультаций с представителями крупных нефинансовых компаний еврозоны, в котором содержится краткосрочный прогноз в отношении развития экономики ЕС на ближайшие месяцы. Как

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: после истощения резервов ВСУ в ходе контрнаступления, Путин отдаст приказ дойти до Днепра

Как только резервы украинской армии иссякнут в ходе провального контрнаступления, президент Российской Федерации Владимир Путин отдаст приказ Вооруженным Силам РФ перейти в собственное наступление с целью расширить зону контроля в

Мэр столицы Собянин: Москва была атакована беспилотниками, повреждены две башни «Москва-Сити»

В ночь на 30 июля Москву вновь атаковали украинские беспилотники. Взрывы произошли в Москва-сити, зафиксированы повреждения двух офисных башен, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников.