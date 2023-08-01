Недавно опубликованное в социальных сетях видео, на кадрах которого был запечатлен момент уничтожения одним российским танком целой колонны бронетехники ВС Украины, состоящей из восьми единиц, вызвало восторг в обществе.

При этом подвиг российского танка с метким прозвищем «Алеша» был по достоинству оценен и в среде военных экспертов. Примечательно, что весь четырехминутный бой между одним российским танком и восьмью единицами бронетехники противника был запечатлен на видео российским разведывательным беспилотником.

По мнению экспертов, российские Вооруженные силы провели грамотную операцию по заманиваю бронетехники противника в «огневой мешок». В пользу данной версии свидетельствует тот факт, что прибывший как раз вовремя на позиции российский танк наносит с ходу результативный удар по украинскому танку. Скорее всего, позиции были хорошо пристреляны российскими бойцами, а противник угодил в хорошо организованную ловушку.

При этом противник даже не видит откуда по нему стреляют, поэтому ведет хаотичный и безрезультативный огонь по местности. Однако вслед за точными попаданиями танка в бронетехнику ВСУ прилетают ПТУРы и снаряды дальнобойной артиллерии.