ВКС России нанесли сокрушительные удары по противнику в трех населенных пунктах, в которых ВСУ сосредоточили крупные силы для продолжения контрнаступления. Об уничтожении живой силы и бронетехники украинской армии сообщил руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.

Удары с бомбардировщиков, вертолетов и истребителей ВКС РФ были нанесены в районе Старомайорского, где продолжаются ожесточенные бои, Приютного и Макаровки.

Известно об уничтожении вражеского танка, а также пикапа с военнослужащими ВСУ рядом с Макаровкой и в районе совхоза «Октябрь».

Чехов сообщил также об уничтожении крупных сил украинской армии, пытавшихся в очередной раз прорваться по направлению к населенному пункту Урожайное. Артиллеристы группировки «Восток» не отстают от авиации по эффективности ударов по врагу – они ликвидировали несколько американских гаубиц и минометных расчетов ВСУ.