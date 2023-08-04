ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВКС России нанесли сокрушительные удары по противнику в трех населенных пунктах, в которых ВСУ сосредоточили крупные силы для продолжения контрнаступления. Об уничтожении живой силы и бронетехники украинской армии сообщил руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.

Удары с бомбардировщиков, вертолетов и истребителей ВКС РФ были нанесены в районе Старомайорского, где продолжаются ожесточенные бои, Приютного и Макаровки.

Известно об уничтожении вражеского танка, а также пикапа с военнослужащими ВСУ рядом с Макаровкой и в районе совхоза «Октябрь».

Чехов сообщил также об уничтожении крупных сил украинской армии, пытавшихся в очередной раз прорваться по направлению к населенному пункту Урожайное. Артиллеристы группировки «Восток» не отстают от авиации по эффективности ударов по врагу – они ликвидировали несколько американских гаубиц и минометных расчетов ВСУ.

Вам может понравиться

РИА: Какие иностранные артисты остались в России

Как сообщает РИА Новости, многие иностранные музыканты и артисты продолжили свою деятельность на территории России, несмотря на угрозы, поступающие от западных продюсеров. К примеру, итальянский дирижер Фабио Мастранджело решил остаться

В Киеве и нескольких областях Украины произошли взрывы

В ночь на 2 августа в Киеве и Киевской области гремели взрывы, воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Пресс-служба военной администрации столичного региона сообщила о работе противовоздушной обороны. Портал

AT: Байден унизил Украину и Зеленского всего одной фразой

Украина загнала себя в ловушку своим противостоянием с Россией. Сейчас ей некуда деваться, и западные союзники Киева это отлично понимают. На это намекает фраза, которая якобы в шутку была брошена