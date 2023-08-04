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На территории Румынии российские беспилотники не падали, заявили в Минобороны страны. Так представители военного ведомства прокомментировали заявление главы коммуны Чаталкиой о падении в местном лесу сразу нескольких дронов-камикадзе.

В Тулче заявили, что когда ВС РФ наносили удары по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области на Украине, несколько беспилотников пролетели прямо над домами жителей коммуны. Все они якобы упали в лесу.

По словам представителей Минобороны, в лес была направлена оперативно-следственная группа, однако она ничего подобного не обнаружила. Следов упавших БПЛА там нет, поэтому подтвердить сведения, опубликованные в Сети, не представляется возможным. Ни один дрон, который принадлежал бы другому государству, на территории Румынии не появлялся.

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