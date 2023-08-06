Варшава может полностью закрыть границу с Минском, поскольку бойцы частной военной компании «Вагнер» пытались проникнуть на ее территорию со стороны Белоруссии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление заместителя главы МВД Польши Павла Яблонского.

По его словам, Варшава расценивает угрозу со стороны Белоруссии вполне реальной. При этом польское руководство не исключает новых попыток перехода государственной границы на земле со стороны Польши, а также в воздушном пространстве. Яблонский подчеркнул, что для предотвращения данных инцидентов Варшава направляет дополнительные подразделения своих войск в приграничные регионы.

Заместитель главы МВД Польши отметил, что в случае продолжения подобных провокаций Варшава будет вынуждена прибегнуть к мерам, направленным на изоляцию Белоруссии, в том числе и полное закрытие границ.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что к границам Польши со стороны Белоруссии было переброшено около ста бойцов ЧВК «Вагнер».