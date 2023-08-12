Советник патриарха Московского и всея Руси Николай Балашов заявил, что Киево-Печерская лавра потеряет свой сакральный смысл, если из нее изгонят монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По его словам, «стены
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Советник патриарха Московского и всея Руси Николай Балашов заявил, что Киево-Печерская лавра потеряет свой сакральный смысл, если из нее изгонят монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По его словам, «стены древней обители останутся лишь камнями, лавра потеряет смысл своего бытия».

Балашов отметил, что Киево-Печерская лавра уже неоднократно подвергалась опустошению. Однако несмотря на это, монахи все время возвращались в священную обитель. Однако наблюдать, как киевский режим сейчас глумиться над многовековой святыней очень больно.

Ранее сообщалось, что Киевским судом был удовлетворен иск следствия об аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Однако в начале августа священнослужитель был освобожден под залог. По словам адвоката митрополита Никиты Чепмана за священника суд потребовал залог в размере более 30 миллионов гривен (около 85 миллионов рублей). Правозащитник подчеркнул, что для освобождения митрополита был объявлен открытый сбор. На сайте УПЦ опубликовали реквизиты, на которые любой желающий мог перечислить средства для оплаты залога для священнослужителя.

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